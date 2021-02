Non ci eravamo sbagliati, sarebbe stato il Pertini cattolico

A un certo punto erano tutti lì, stamattina. Senza essersi dati appuntamento, molti dei protagonisti di quei Giorni bugiardi del 2013 sono arrivati insieme per salutare Franco Marini alla camera ardente nella clinica Villa Mafalda.

Sergio Mattarella, con il gruppo dei suoi collaboratori più stretti, quasi tutti dirigenti e militanti di “quel” Partito popolare di cui lui era capogruppo alla Camera, risale veloce in macchina poco prima dell’apertura al pubblico.

Pier Luigi Bersani, Roberto Speranza e Guglielmo Epifani, senza essersi messi d’accordo, si sono incontrati da qualche minuto all’angolo della strada. Scendono insieme, e il ministro ricorda “l’intervento di Guglielmo”: presentò lui, al Capranica, la candidatura di Marini. Rievocando con emozione un percorso comune nelle forze del lavoro, un incontro tra un credente e un non credente, gli stessi valori, un’idea di partito, una semplice verità: “È un fondatore del Pd”. Quel Pd che avrebbe davvero trovato se stesso quella sera, sulla via del ragionamento e dell’emozione di Epifani.

Poi la sequela incredibile di interventi contrari, i massimalismi insospettabili, i rancori puntuti. Una perdita di senso collettiva che resta ancora, anche al netto di qualche errore di gestione, inspiegabile. Il terrore per i tweet che bombardavano quella riunione da fuori, quel melodrammatico “Fermatevi!” del segretario regionale che bloccò l’Emilia Romagna. La deputata bolognese che dopo due giorni andò in lacrime da Bersani: “Segretario, che cazzata che ho fatto a non votare Marini”. E ormai in piena tempesta, il discorso eroico di Stefano Fassina: “Mio cognato ha cinquant’anni, fa l’elettrauto, non sa chi è Rodotà. Ma sa chi è Franco Marini, un difensore dei lavoratori!”.

Pochi passi, poco tempo per mettere in ordine i ricordi: si può già entrare. Bersani e gli altri, con Dario Franceschini, sono tra i primi. Franco Marini ha il cappello da alpino appoggiato sul cuore. Ci sono Sandro, suo fratello, e Davide, il figlio amatissimo di Marini e della signora Luisa. Non si può stare molto.

Dario è uscito prima, ma ha aspettato fuori. Si avvicina: “Non ci siamo sbagliati Pier Luigi, sarebbe stato un grande presidente”. “Il Pertini cattolico”, ripete come in quell’aprile di otto anni fa Bersani. “Un presidente di sinistra, vicino alla vita reale, amatissimo”, concordano i due. “Poche settimane dopo ci sarebbe stato il raduno nazionale degli alpini, te lo immagini che roba?”, sorride Bersani. “Ma la vita va a rovescio”, conclude Franceschini. Poi la storia dà torto e dà ragione, penso io.